Rusko nevydá cestovné pasy občanom, ktorí boli mobilizovaní do armády

Moskva 28. septembra (TASR) - Ruské úrady nebudú vydávať cestovné pasy tým ruským občanom, ktorí boli mobilizovaní do armády. Uvádza sa to v oznámení zverejnenom v stredu na vládnom informačnom portáli.



K jeho zverejneniu došlo v čase, keď v Rusku narastajú obavy, že možnosti cestovania budú pre mobilizáciu alebo uzavretie hraníc obmedzené.



Rusko od vyhlásenia tzv. čiastočnej mobilizácie zažíva útek desiatok tisíc ľudí, ktorí sa chcú takto vyhnúť povolaniu do armády a nasadeniu do bojov na Ukrajine.



"Ak je občan povolaný na vojenskú službu alebo dostal povolávací rozkaz (na mobilizáciu), pas mu nebude vydaný," spresnil vládny portál na svojej webovej stránke.



V iných prípadoch neplatia žiadne obmedzenia na vydávanie pasov potrebných na vycestovanie do zahraničia.



Vládny portál tiež uviedol, že muži, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, môžu vycestovať do zahraničia aj v čase, keď je v Rusku vyhlásená tzv. čiastočná mobilizácia.



Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) v stredu citovala vyjadrenie predsedu Štátnej dumy Viačeslava Volodina, podľa ktorého ruské úrady robia evidenciu mien občanov opúšťajúcich krajinu po vyhlásenej mobilizácii.



Volodin nešpecifikoval, z akého dôvodu sa takéto zoznamy vypracúvajú. Podľa denníka Rossijskaja pravda však Volodin pripomenul, že vyvstáva otázka, "ako sa správať k takýmto občanom, ak sa (do vlasti) vrátia".



Kvôli obrovským kolónam áut vznikajúcim pred hraničnými priechodmi veľa ruských občanov, ktorí sa snažia odísť, necháva svoje autá odstavené na ruskom území. Volodin navrhol prevod týchto áut do vlastníctva rodín vojakov. Zatiaľ však tento svoj návrh nepredložil ako legislatívnu iniciatívu.