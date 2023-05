Rusko: Nezávislú režisérku vzal súd do väzby na dva mesiace

Moskva/Praha 5. mája (TASR) — Súd v Moskve v piatok vzal do väzby nezávislú divadelnú režisérku Žeňu (Jevgeniju) Berkovičovú. Vo väzbe na základe obvinenia zo schvaľovania terorizmu bude dva mesiace, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Trestné stíhanie Berkovičovej sa začalo v súvislosti s jej divadelnou hrou Finist, jasný sokol, v ktorej autori udania našli prvky svedčiace o schvaľovaní terorizmu.



V Lotyšsku sídliaci ruský spravodajský web Meduza ešte vo štvrtok podľa agentúry AP uviedol, že spomínaná divadelná hra je o ženách, ktoré "sa rozhodli virtuálne vydať za predstaviteľov radikálneho islamu a odísť s nimi žiť do Sýrie".



Na rozdiel od ruského Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) — obdoby amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) —, ktorý sa stotožnil s obsahom udania na Berkovičovú, divadelní kritici zastávajú názor, že toto predstavenie tlmočí protivojnové stanovisko a — naopak — "odhaľuje mechanizmy terorizmu".



Okrem Berkovičovej vo štvrtok v Moskve zadržali aj dramaturgičku Svetlanu Petrijčukovú, ktorá sa podieľala na tvorbe hry Finist, jasný sokol. V jej prípade sa o možnom vzatí do väzby rozhodne neskôr.



Súd v piatok na pojednávaní podľa RFE/RL nevyhovel žiadosti Berkovičovej obhajcu, ktorý navrhol predĺžiť v jej prípade vyšetrovaciu väzbu na 72 hodín, aby bolo možné zhromaždiť ďalšie doklady týkajúce sa najmä dvoch detí, ktoré si režisérka osvojila a stará sa o ne ako samoživiteľka.



Divadelná hra Finist, jasný sokol mala premiéru v roku 2021 a vlani získala prestížne ruské divadelné ocenenie Zlatá maska v dvoch kategóriách — dramatická tvorba a kostýmy.



Žeňa Berkovičová je považovaná za žiačku oceňovaného ruského divadelného a filmového režiséra Kirilla Serebrennikova, ktorého v roku 2020 v Rusku uznali za vinného zo sprenevery v moskovskom avantgardnom divadle Gogoľovo centrum. Jeho stúpenci tvrdia, že obvinenie bolo pomstou za to, že kritizoval autoritárstvo a homofóbiu počas vlády prezidenta Vladimira Putina.



Serebrennikov momentálne žije a tvorí v zahraničí, kam odcestoval krátko po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine.



Od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Putin sprísnil tresty a rozšíril okruh ľudí stíhaných za explicitnú kritiku vládnej politiky aj o iné formy prejavov nesúhlasu a o aktivity, ktoré ruské vedenie považuje za podporu terorizmu. V dôsledku toho boli pokutované, uväznené alebo utiekli z Ruska stovky, ak nie tisíce občanov, pripomína AP.