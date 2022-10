Rusko nezískalo dosť hlasov na členstvo v Rade pre civilné letectvo

Montreal 2. októbra (TASR) - Rusko v sobotu nezískalo dostatok hlasov na to, aby sa opätovne stalo členom Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Stalo sa tak z dôvodu krokov, ktoré Moskva v súvislosti s leteckou dopravou podnikla po začiatku svojej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a magazínu Politico.



Hlasovanie do Rady ICAO, ktorá sa skladá z 36 krajín, sa uskutočnilo počas valného zhromaždenia organizácie v Montreale. Rusko potrebovalo na zvolenie do tohto orgánu 86 hlasov, ktoré sa mu však nepodarilo získať.



Rusko po zverejnení výsledkov žiadalo o dodatočné hlasovanie, čo bolo podľa Politica zamietnuté. Podľa predsedníčky valného zhromaždenia a riaditeľky civilného letectva v Južnej Afrike Poppy Khozaovej je táto situácia "bezprecedentná", keďže počas uplynulých 40 rokov sa zloženie Rady nemenilo – s výnimkou roku 2004, keď sa pridala Čína, upozorňuje Politico.



"Chcem vyjadriť ľútosť nad výsledkom hlasovania," uviedol ruský predstaviteľ na zhromaždení. Dodal, že ho vníma ako "čisto politický krok, ktorý nemá nič spoločné s pozíciou Ruska v oblasti civilného letectva".



ICAO, ktorej úlohou je schvaľovanie štandardov a prijímanie pravidiel leteckej dopravy, sa skladá zo 139 členov. Rusko, Čína, Brazília, Austrália a krajiny G7 sa v 36-člennej Rade nachádzali ako štáty významnej dôležitosti v leteckej doprave, píše Reuters.