Rusko nezískalo naspäť kreslo v Rade civilného letectva
Autor TASR
Montreal 27. septembra (TASR) - Rusko v sobotu nezískalo dostatočnú podporu na svoje opätovné zvolenie do Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Ide tak o najnovšie odsúdenie Moskvy za jej inváziu na Ukrajinu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rusko počas zasadnutia ICAO v Montreale dostalo 87 hlasov, pričom na získanie kresla v 36-člennej Rade organizácie potrebovalo 93 hlasov. Moskva v roku 2022 po začatí invázie na Ukrajinu stratila svoje miesto v prvej skupine Rady, ktorá zahŕňa krajiny ako Čína, Brazília, Spojené štáty a Austrália - „štáty s rozhodujúcim významom v leteckej doprave“. Ruský predstaviteľ okamžite žiadal nové hlasovanie, no zhromaždenie to odmietlo.
Rada organizácie okrem vojny odsúdila Rusko aj za rušenie signálu v globálnych navigačných satelitných systémoch (GNSS), ktoré zahŕňajú aj GPS, čo Moskva popiera. „Sú najagresívnejšími porušovateľmi medzinárodných dohôd a medzinárodných noriem,“ povedal americký minister dopravy Sean Duffy pre agentúru Reuters. „Ako by sme mohli dovoliť, aby do svetovej organizácie vstúpil niekto, kto v skutočnosti robí vzdušný priestor nebezpečnejším namiesto jeho zabezpečovania?“ dodal.
ICAO stanovuje globálne bezpečnostné normy pre civilné letectvo, pričom rada zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, pripomína Reuters.
