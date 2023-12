Rusko nezvolili za člena do Rady Medzinárodnej námornej organizácie

Londýn/Moskva 1. decembra (TASR) - Rusko v piatok nezískalo dostatočný počet hlasov na znovuzvolenie do Rady Medzinárodnej námornej organizácie OSN (IMO). Udialo sa tak po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naliehal na členské štáty, aby Moskve neumožnili byť súčasťou tohto orgánu, informovala agentúra Reuters.



V IMO, ktorá zodpovedá za reguláciu bezpečnosti a ochrany medzinárodnej lodnej dopravy a prevenciu znečistenia, pôsobí 175 členských štátov OSN. Rusko je členom tejto organizácie od roku 1958 a do jej výkonnej rady bolo volené opakovane. V piatok v tajnom hlasovaní uspelo 40 krajín vrátane Číny, Grécka, Talianska, Japonska, Británie, USA i Južnej Kórey. Rusko však medzi nimi nebolo, vysvetľuje Reuters.



Ukrajina, ktorá sa na voľbe nezúčastnila, presadzovala, aby bolo Rusko z Rady IMO vylúčené. "Rusko nemôže byť členom Medzinárodnej námornej organizácie ani jej riadiacich orgánov, pretože nikto v posledných desaťročiach nespôsobil väčšiu škodu slobodnej plavbe ako Rusko," vyhlásil Zelenskyj v pondelok vo videopríhovore k zhromaždeniu IMO.



Ruská delegácia v piatok pred zhromaždením vyjadrila presvedčenie, že si zaslúži byť v Rade IMO. "Vyvažujúca a konštruktívna úloha je to, čím naša krajina prispieva nielen tomuto orgánu, ale aj celej organizácii," uviedla delegácia Moskvy.



Reuters pripomína, že Rusko v októbri tiež neuspelo v hlasovaní Valného zhromaždenia OSN o členoch Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC). Moskva má členstvo v tomto orgáne pozastavené v dôsledku invázie na Ukrajinu. Rusko vlani nezvolili ani do výkonnej rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).