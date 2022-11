Rusko ničí mosty cez Dneper, aby spomalilo postup Ukrajiny na Cherson

Moskva 9. novembra (TASR) - Ruské sily ničia mosty na západnom brehu rieky Dneper v ukrajinskej Chersonskej oblasti s cieľom spomaliť postup ukrajinskej armády. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky denníka The Guardian.



Predstavitelia ukrajinských úradov a miestni obyvatelia oznámili, že v stredu Rusi zničili najmenej štyri mosty.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu ruskej armáde prikázal, aby sa stiahla z Chersonu na západnom brehu rieky Dneper, kde v súčasnosti útočia ukrajinské sily.



Cherson je jedným z hlavných cieľov Kyjeva v ofenzíve na juhu krajiny a jeho obsadenie by predstavovalo ničivý úder pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý na konci septembra podpísal anexiu štyroch oblastí - vrátane Chersonskej, píše The Guardian.



Ničenie mostov podľa tohto denníka potvrdzuje, že Rusi sa pripravujú na opustenie súčasných pozícii na západnom brehu Dnepra.



Kirill Stremousov, ktorý zastával post zástupcu šéfa ruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, zahynul v Chersone pri dopravnej nehode. Jeho námestník neskôr oznámil, že ukrajinské sily obsadili strategický bod na severnom okraji mesta Snihurivka, ktoré sa nachádza približne 31 kilometrov severne od Chersonu. Toto mesto je pre Rusov kľúčové na upevnenie obrany mimo mesta Cherson, píše The Guardian.