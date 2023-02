Rusko: Nie je namieste predlžovať pakt o vývoze obilia cez Čierne more

Moskva 13. februára (TASR) - Rusko vyhlásilo, že "nie je namieste" predlžovať dohodu o vývoze obilia cez Čierne more, ak nebudú zrušené sankcie na vývoz ruských poľnohospodárskych produktov. TASR informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.



Dohoda, sprostredkovaná Tureckom a OSN, umožňuje vývoz ruskej a ukrajinskej pšenice a hnojív cez Čierne more. V novembri bola predĺžená o ďalších 120 dní a v marci vyprší.



Rusko signalizovalo, že z jeho pohľadu sa uplatňuje nespravodlivo pre sankcie na ruský poľnohospodársky export. Moskva na krátky čas platnosť dohody v októbri pozastavila.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin v rozhovore pre televíziu RTVI žiadal "skutočné zrušenie sankčných obmedzení ruského poľnohospodárskeho vývozu, inak je predĺženie dokumentu nemiestne".



Západné sankcie nie sú vyslovene zamerané proti vývozu ruských poľnohospodárskych produktov, ale Moskva tvrdí, že "bariérou" sú blokovanie platieb a poisťovníctva.



Vlani po spustení ruskej invázie uviazlo v ukrajinských prístavoch do 25 miliónov ton pšenice a ďalších obilní. Zablokovali ich ruské vojnové lode a aj míny proti ruskému útoku z mora. Spôsobila to zdraženie potravín na celom svete a vyvolala obavy z hladomoru v najchudobnejších krajinách sveta.