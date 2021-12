Pracovníci amerického veľvyslanectva v Rusku musia opustiť krajinu

Moskva 1. decembra (TASR) - Rusko v stredu pracovníkom amerického veľvyslanectva v Moskve, ktorí tam pôsobia už viac ako tri roky, nariadilo, aby k 31. januáru budúceho roka opustili krajinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ide o odvetný krok Moskvy voči rozhodnutiu USA časovo obmedziť pôsobenie 27 ruských diplomatov v USA, ktorí musia krajinu opustiť do konca januára 2022.



"Americkú požiadavku považujeme za vyhostenie a sme pripravení reagovať primeraným spôsobom," povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorej vyjadrenia sprostredkovala agentúra TASS. K 31. januáru podľa jej slov musia Rusko opustiť pracovníci amerického veľvyslanectva v Moskve, ktorí tam pôsobia už viac ako tri roky.



Zacharovová upozornila, že USA nemajú právomoc určovať podmienky odchodu a prekročenie obdobia pobytu ruských diplomatov.



V prípade, že Washington neupustí od pravidla o troch rokoch a nepristúpi na kompromis, budú podľa Zacharovovej musieť Rusko opustiť ďalší americkí pracovníci veľvyslanectva. Ich počet má byť rovnaký ako počet Rusov, ktorý oznámi americké ministerstvo zahraničných vecí.



Americké veľvyslanectvo v Moskve na žiadosť Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.



Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov v sobotu 27. novembra povedal, že 27 ruských diplomatov so svojimi rodinami musí do 30. januára budúceho roka opustiť USA. Ďalších 27 pracovníkov ruskej diplomatickej misie zo Spojených štátov odíde 30. júna 2022.