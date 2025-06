Rusko: Nočný útok na Ukrajinu bol odpoveďou na jej „teroristické činy“

Moskva 6. júna (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v piatok potvrdilo, že ruské ozbrojené sily vykonali v noci na piatok rozsiahly útok na Ukrajinu, pričom sa údajne zamerali na vojenské objekty. Útok bol podľa Ruska odpoveďou na „teroristické činy kyjevského režimu“ - ako Moskva označuje súčasné vedenie Ukrajiny, informovala agentúra AFP. Spravodajcovia AFP ako očití svedkovia doplnili, že napríklad v Kyjeve dostal zásah aj bytový dom, píše TASR.



„V noci na piatok ozbrojené sily Ruskej federácie uskutočnili masívny úder vysoko presnými zbraňami s dlhým dosahom zo vzduchu, mora a zo zeme, ako aj pomocou útočných bezpilotných lietadiel,“ uviedlo ruské ministerstvo v oficiálnom vyhlásení.



Podľa rezortu obrany boli útoky zamerané na podniky na výrobu a opravu zbraní a vojenskej techniky, montážne haly bezpilotných lietadiel, výcvikové centrá leteckého personálu a sklady ukrajinských ozbrojených síl.



„Ciele útoku boli splnené, všetky určené objekty boli zasiahnuté,“ dodalo ministerstvo.



Ukrajina hlásila po nočných útokoch najmenej tri obete na životoch. Podľa britskej stanice BBC by mohlo ísť o trojicu záchranárov, ktorí po jednej z vĺn útokov na Kyjev pomáhali zraneným. Ďalších deväť ich kolegov utrpelo zranenia.



Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko spresnil, že nočný útok ruskej armády si okrem spomínaných troch obetí na životoch vyžiadal aj vyše 40 zranených.



Primátor Kyjeva Vitalij Kličko predtým informoval, že v metropole zahynuli najmenej štyria ľudia a ďalšie dve desiatky sa zranili. Kombinovaný ruský útok na hlavné mesto vyvolal na viacerých miestach požiare obytných budov.



Rusko podľa hovorcu ukrajinských vzdušných síl zaútočilo na Ukrajinu 407 dronmi a 44 strelami vrátane balistických rakiet. Protivzdušnej obrane sa podľa jeho slov podarilo zostreliť približne 30 rakiet a 200 bezpilotných lietadiel.



AFP pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin po stredajšom telefonáte s prezidentom USA Donaldom Trumpom avizoval, že Moskva zareaguje na ukrajinskú diverznú operáciu Pavučina, v rámci ktorej 1. júna Ukrajinci podnikli útoky na vojenské letiská v Murmanskej, Irkutskej, Ivanovskej, Riazanskej a Amurskej oblasti ležiace hlboko vo vnútrozemí. Moskva potvrdila, že v Murmanskej a Irkutskej oblasti „niekoľko lietadiel“ začalo v dôsledku zásahu dronov horieť.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov vo štvrtok avizoval, že Rusko odpovie na útoky na letiská vo svojom vnútrozemí vtedy, keď to uzná za vhodné. Na otázku novinárov, aká a kedy táto odpoveď na operáciu Pavučina bude, Peskov povedal: „Taká a vtedy, keď to naši vojaci uznajú za vhodné.“