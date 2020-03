Novému koronavírusu podľahli v Moskve ďalšie štyri osoby

Moskva 31. marca (TASR) - Nový koronavírus SARS-CoV-2 si v Moskve v pondelok vyžiadal životy štyroch pacientov. Vo všetkých prípadoch išlo o staršie osoby s inými zdravotnými problémami. S odvolaním sa na informácie moskovskej pracovnej skupiny pre boj s koronavírusom o tom informovala agentúra TASS.



"Štyria pacienti so zápalom pľúc a pozitívnymi testami na koronavírus zomreli. Boli vo veku od 76 do 86 rokov", uviedla pracovná skupina s tým, že obete trpeli aj na ochorenia srdca, pyelonefritídu, astmu a mozgovú ischémiu. Dvaja pacienti mali aj cukrovku a dvaja boli napojení na ventilátoroch. "Ešte raz zdôrazňujeme potrebu dodržiavať v Moskve režim samoizolácie," uviedla v tejto súvislosti pracovná skupina.



Ochorenie COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, si v Moskve vyžiadalo celkovo už 11 obetí na životoch.



Obyvatelia Moskovskej oblasti majú od pondelka povolené opustiť svoje domovy len zo zdravotných dôvodov a v prípade cesty do práce a návšteve obchodov s potravinami a lekární. Na území ruskej metropoly zaznamenali do nedele už vyše 1000 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.