Novinárka v Rusku ušla z domáceho väzenia do Francúzska

Paríž 5. mája (TASR) - Ruskej novinárke, ktorá dlhodobo kritizuje vojnu rozpútanú Ruskom voči Ukrajine, sa podarilo ujsť z domáceho väzenia. Za pomoci organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) bola prepašovaná do Francúzska, kde v pondelok na tlačovej konferencii v Paríži informovala o svojom úteku. Uviedla to agentúra AFP, píše TASR.



Jekaterina Barabašová pricestovala pred tromi dňami do Francúzska a chce tam požiadať o politický azyl. Svoj útek nazvala ako veľmi ťažký, trval asi dva a pol týždňa a skrývala sa „nie v Rusku“. Tam jej hrozí desať rokov vo väzení.



Barabašovú (64) zadržali 24. februára pre podozrenie zo šírenia „falošných informácií“ o ruských ozbrojených silách v niekoľkých príspevkoch na sociálnych sieťach. Jej pohyb potom monitoroval elektronický náramok. Označenie „falošné informácie“ o ruskej armáde sa používa pre každé vyjadrenie, ktoré nie je v súlade s oficiálnou politikou Kremľa a provládnymi médiami. Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že ruské úrady to zneužívajú na bezprecedentný zásah proti disentu.



Barabašová sa 21. apríla nedostavila na súdne pojednávanie a úrady ju zaradili na zoznam hľadaných osôb. V pondelok v Paríži uviedla, že na úteku si zložila elektronický náramok. „Je niekde v ruskom lese,“ povedala s úsmevom. Dva týždne sa skrývala a hranice prekročila na svoje narodeniny - 26. apríla. „Vedela som, že všetko bude v poriadku,“ uviedla.



Jej syn Jurij žije v Kyjeve a 30. apríla zverejnil status, že jeho mama je v bezpečí a všetkým ďakuje za pomoc a podporu.



Barabašová písala pre niekoľko spravodajských médií v Rusku vrátane ruskej služby Radio France Internationale (RFI). V minulosti písala pre web Republic, denníky Rossijskaja gazeta, Nezavisimaja gazeta, Forbes i agentúru Interfax.



Pochádza z ukrajinského Charkova, v tom čase to bola súčasť Sovietskeho zväzu. Otvorene kritizuje ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine. V marci 2022 na Facebooku napísala, že Rusko „bombardovalo krajinu“ a „zrovnalo so zemou celé mestá“. Niekoľko dní pred zadržaním sa vyznala z „nenávisti... voči tým, ktorí to všetko začali“, a „jej „nenávisť horí stálym plameňom, ktorý nič nedokáže uhasiť. Zomriem s ňou.“



Prvým známym útekom stíhaného novinára z Ruska je Marina Ovsiannikovová z ruskej štátnej televízie, ktorá protivojnovým nápisom protestovala proti vojne na Ukrajine počas živého TV vysielania. Ušla z domáceho väzenia a pri prechode cez hranicu jej tiež pomohla RSF.



Riaditeľ RSF Thibault Bruttin v pondelok na brífingu v Paríži povedal, že po prípade Ovsiannikovovej je pomoc novinárom pri úteku z Ruska oveľa ťažšia. Uviedol, že mu odľahlo, keď Barabašová už bola v bezpečí.