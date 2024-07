Rusko obmedzí verejnosti prístup do obcí v Belgorodskej oblasti

Moskva 16. júla (TASR) - Ruské úrady obmedzia verejnosti prístup do 14 dedín v Belgorodskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, a to pre neustále ukrajinské útoky. Oznámil to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



"Od 23. júla obmedzujeme prístup do 14 dedín, kde je operatívna situácia mimoriadne zložitá," napísal Gladkov v príspevku na platforme Telegram. Spresnil, že ide o pohraničné dediny.



Dodal, že na prístupových cestách budú zriadené kontrolné stanovištia, cez ktoré nebudú môcť prejsť ani taxíky a verejná doprava.



"Vpustíme len dospelých mužov podľa prísnych pravidiel: v obrnenom vozidle s elektronickým bojovým zariadením s osobnými ochrannými prostriedkami - nepriestrelnou vestou a prilbou - a v sprievode armády," uviedol gubernátor. Podľa neho je "neprijateľné púšťať ženy a deti do obytných oblasti, ktoré sú každý deň ostreľované". Domy bude strážiť armáda, dodal.



Gladkov nespomenul, či budú všetci obyvatelia týchto dedín nútení opustiť svoje obydlia. V príspevku však napísal, že tí, ktorí odídu, budú môcť požiadať o mesačnú platbu za nájomné na inom mieste.



"Dúfam, milí priatelia, že budete mať pre toto rozhodnutie pochopenie," odkázal obyvateľom. Zároveň priznal, že neočakáva "pozitívne reakcie, ale dôležité sú teraz ľudské životy a našou úlohou je prijať maximálne bezpečnostné opatrenia".



Belgorodská oblasť je v čase vojny na Ukrajine pravidelne terčom ukrajinských útokov. Ruský prezident Vladimir Putin v máji oznámil, že ruské sily vybudujú v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny nárazníkovú zónu, aby ochránili ruské pohraničné oblasti pred útokmi z Ukrajiny.