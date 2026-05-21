< sekcia Zahraničie
Rusko obmedzilo dovoz arménskych kvetov uprostred napätých vzťahov
Z viac ako 96 miliónov kvetov dovezených z Arménska uvalili inšpektori „karanténne“ opatrenia na 135 prípadov, uviedol v stredu bez ďalších podrobností Rosselchoznadzor.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 21. mája (TASR) - Ruský Rosselchoznadzor (poľnohospodársky dozorný orgán) od štvrtka dočasne obmedzil dovoz kvetov vypestovaných v Arménsku alebo dovážaných cez Arménsko. Formálne to má chrániť bezpečnosť domácich rastlín a pestovateľov.
Obmedzenie dovozu však prichádza uprostred napätých vzťahov oboch formálne spojeneckých krajín a pred parlamentnými voľbami v Arménsku, ktoré sa majú konať 7. júna. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Z viac ako 96 miliónov kvetov dovezených z Arménska uvalili inšpektori „karanténne“ opatrenia na 135 prípadov, uviedol v stredu bez ďalších podrobností Rosselchoznadzor. Arménsko dodáva do Ruska približne 10 percent rezaných tulipánov a jeho ruže sa predávajú až o 60 percent lacnejšie ako dovoz z Ekvádoru, napísal ruský denník Kommersant.
AFP pripomína, že Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana čoraz viac napätejšie. Vzťahy medzi Ruskom a Arménskom sa zhoršili po tom, ako ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu.
Počas nedávnych bilaterálnych rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, konali sa 1. apríla v Moskve, poukázal Pašinjan okrem iného na to, že Arménsko si udržiava „na 100 percent slobodné sociálne médiá“, zatiaľ čo v Rusku panuje počas vojny na Ukrajine prísna cenzúra.
Moskovské úrady odvtedy zablokovali dovoz arménskeho koňaku a tiež predaj 1,1 milióna fliaš arménskej minerálnej vody.
Minulý rok arménsky parlament prijal zákon o začatí procesu pristúpenia k Európskej únii. Putin vyhlásil, že pre Arménsko by bolo „z definície nemožné“ zostať členom Eurázijskej hospodárskej únie vedenej Ruskom, ak by sa pripojilo k EÚ.
Moskva začiatkom tohto mesiaca ostro kritizovala Arménsko za prijatie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako jedného z účastníkov summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) a varovalo Jerevan pred ďalším zbližovaním s EÚ, poznamenala AFP.
Obmedzenie dovozu však prichádza uprostred napätých vzťahov oboch formálne spojeneckých krajín a pred parlamentnými voľbami v Arménsku, ktoré sa majú konať 7. júna. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Z viac ako 96 miliónov kvetov dovezených z Arménska uvalili inšpektori „karanténne“ opatrenia na 135 prípadov, uviedol v stredu bez ďalších podrobností Rosselchoznadzor. Arménsko dodáva do Ruska približne 10 percent rezaných tulipánov a jeho ruže sa predávajú až o 60 percent lacnejšie ako dovoz z Ekvádoru, napísal ruský denník Kommersant.
AFP pripomína, že Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana čoraz viac napätejšie. Vzťahy medzi Ruskom a Arménskom sa zhoršili po tom, ako ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu.
Počas nedávnych bilaterálnych rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, konali sa 1. apríla v Moskve, poukázal Pašinjan okrem iného na to, že Arménsko si udržiava „na 100 percent slobodné sociálne médiá“, zatiaľ čo v Rusku panuje počas vojny na Ukrajine prísna cenzúra.
Moskovské úrady odvtedy zablokovali dovoz arménskeho koňaku a tiež predaj 1,1 milióna fliaš arménskej minerálnej vody.
Minulý rok arménsky parlament prijal zákon o začatí procesu pristúpenia k Európskej únii. Putin vyhlásil, že pre Arménsko by bolo „z definície nemožné“ zostať členom Eurázijskej hospodárskej únie vedenej Ruskom, ak by sa pripojilo k EÚ.
Moskva začiatkom tohto mesiaca ostro kritizovala Arménsko za prijatie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako jedného z účastníkov summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) a varovalo Jerevan pred ďalším zbližovaním s EÚ, poznamenala AFP.