Rusko obmedzilo prístup MAAE do Záporožskej elektrárne

Moskva 5. januára (TASR) - Rusko v piatok potvrdilo, že obmedzilo prístup predstaviteľom jadrového dozorného orgánu OSN do častí ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). Údajne ho k tomu viedli bezpečnostné dôvody, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v stredu vyhlásil, že odborníkom tejto agentúry Rusi už dva týždne nepovolili vstup do hál reaktorov v troch prevádzkových jednotkách elektrárne. Nachádza sa v nich podľa neho jadro reaktora a vyhorené palivo.



Predstaviteľ ruskej jadrovej agentúry (Rosatom) Renat Karčaa v reakcii uviedol, že tím MAAE tam nevpustili, pretože sa jeho členovia údajne pokúsili dostať do takzvaných kontajnmentov, teda ochranných betónových obalov reaktora.



"Ochranný obal, a zvlášť zapečatený, nie je múzeum či miesto na prechádzky. Do zapečateného obalu má personál prístup zakázaný. Povoľuje sa len v núdzových prípadoch a keď je na to pádny dôvod," povedal Karčaa.



V Rosatome sa podľa neho "domnievajú, že Rafael Grossi nedostal úplné informácie, alebo mu ich podali ľudia s nedostatočným odborným vzdelaním, čomu však ťažko uveriť".



Ruské jednotky okupujú areál ZAES od prvých dní vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine rozpútalo 24. februára 2022. Elektráreň sa viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali obe strany. Táto situácia opakovane vyvoláva obavy z jadrovej katastrofy.



Tím expertov MAAE sa v elektrárni nachádza od septembra 2022.