Rusko obmedzuje možnosť zamestnávania Rusov v zahraničných misiách

Na archívnej snímke hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 24. apríla (TASR) - Diplomatické misie štátov, ktoré sa dopúšťajúvoči Rusku, budú mať obmedzené možnosti najímať do zamestnania. Príslušný výnos o tom podpísal ruský prezident Vladimir Putin.V piatok o tom informoval spravodajský portál Meduza.io, ktorý spresnil, že príslušný dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.Spomenuté obmedzenie sa nevzťahuje na občanov, ktorí pricestovali do Ruska ako zamestnanci diplomatických misií.V prípade potreby môžu diplomatické misiedostať úplný zákaz prijímania zamestnancov z Ruska, uvádza sa v dekréte.Zoznamnie je v dokumente uvedený. Neuvádza sa v ňom ani to, koľko zamestnancov z Ruska budú diplomatické misie týchto krajín môcť prijať. Podľa výnosu to má určiť vláda Ruskej federácie.Ruská vláda stanoví aj počet osôb, ktoré sa nachádzajú na území Ruskej federácie a s ktorými je možné uzatvárať pracovné zmluvy. Vláda bude tiež povinná monitorovať dodržiavanie pracovných práv občanov Ruskej federácie pri ukončení pracovnej zmluvy.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová už v pondelok informovala, že veľvyslanectvá ČR a USA v Moskve už nebudú môcť do zamestnania prijímať ruských občanov.Toto jej vyhlásenie bolo reakciou na krok ČR, ktorá v pondelok vyhostila 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.Česká strana na tento krok reagovala ultimátom, v ktorom vyzvala Moskvu, aby do štvrtka 12.00 h prijala späť 20 vyhostených českých diplomatov. Moskva však na túto požiadavku nereagovala.Následne česká vláda vo štvrtok rozhodla o ďalšom znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve ČR v Moskve. Moskva bude mať čas na stiahnutie svojich zamestnancov do konca mája.Rusko vo štvrtok podvečer oznámilo, že v súvislosti s najnovšími krokmi ČR požaduje, aby česká strana znížila počet zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve, a vyhradzuje si právo na ďalšie kroky.Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky.Spravodajský portál Meduza.io informoval, že od začiatku apríla bolo z USA a ôsmich európskych krajín vyhostených viac ako 40 ruských diplomatov. Najviac - 18 osôb - ich nateraz vyhostila ČR.