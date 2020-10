Rusko obnoví letecké spojenia s Japonskom, Kubou a Srbskom

Moskva 14. októbra (TASR) - Rusko plánuje od 1. novembra obnoviť letecké spojenia s Japonskom, Kubou a Srbskom, ktoré boli prerušené z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, informovali v stredu agentúra Interfax a denník The Moscow Times.



Po obnovení budú každý týždeň k dispozícii dva lety do Tokia z Moskvy a jeden z Vladivostoku ležiaceho na východe Ruska, vyplýva z údajov operačného štábu na kontrolu situácie s koronavírusom.



Lety z Moskvy do Belehradu i lety z ruskej metropoly na Kubu budú podľa Interfaxu k dispozícii dvakrát za týždeň. Cieľové destinácie na Kube budú ostrovy Cayo Coco a Cayo Santa María.



Rusko takisto zvýši počet letov do Bieloruska, Spojených arabských emirátov (SAE), Švajčiarska a na Maldivy, uviedli The Moscow Times.



Rusko od konca marca z dôvodu pandémie pozastavilo medzinárodné lety. Krajina odvtedy obnovila spojenia s Britániou, Egyptom, Južnou Kóreou, Kazachstanom, Kirgizskom, Tanzániou a Tureckom.