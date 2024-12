Rusko obnoví vlakové spojenia s Čínou a Severnou Kóreou

Moskva 10. decembra (TASR) - Ruské železnice obnovia osobné vlakové spojenia s Čínou a Severnou Kóreou, ktoré boli prerušené od roku 2020. V utorok to ruský železničný prepravca oznámil na sociálnej sieti Telegram. TASR informuje na základe správy agentúry TASS.



"Obnovujeme osobnú železničnú dopravu s Čínou a KĽDR zavedením cestovného poriadku na roky 2024 až 2027," uvádza sa vo vyhlásení.



Novým cestovným poriadkom sa obnoví prevádzka medzinárodných vlakov čínskych železníc na trase z čínskeho pohraničného mesta Suej-fen-che do ruského Grodekova v Prímorskom kraji. Vlak bude premávať jedenkrát denne.



Obnovia sa aj spoje spravované ministerstvom železníc KĽDR na trase zo severokórejského Tumangangu do ruského Chasanu, taktiež v Prímorskom kraji. Toto spojenie bude premávať trikrát týždenne.



Obe spoje železnice obnovia po 15. decembri. TASS pripomína, že spojenie medzi oboma krajinami prerušili po vypuknutí pandémie Covid-19. Obnovenie osobnej vlakovej prepravy zároveň prichádza v čase, keď Rusko a KĽDR prehlbujú spoluprácu, a to najmä vo vojenskej oblasti.