Rusko tvrdí, že obsadilo ďalšiu dedinu v Sumskej oblasti
Autor TASR
Moskva 5. januára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že dobylo dedinu Grabovske v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Kyjev v decembri obvinil Moskvu, že v tomto regióne násilne presídľuje tisícky ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Ak sa dobytie obce potvrdí, značilo by to nový posun ruskej armády v Sumskej oblasti, ktorá bola po ústupe ruskej armády na začiatku invázie v roku 2022 ušetrená od väčšiny bojov.
Kyjev v decembri Rusko obvinil z nezákonného zadržania asi 50 obyvateľov Grabovského. Ukrajinský ombudsman uviedol, že ich ruské sily držali v izolácii v zlých podmienkach a potom ich „násilne odviedli na územie Ruskej federácie“. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha ruské konanie prirovnal k „stredovekým nájazdom“ a vyzval na návrat odvlečených ľudí.
Agentúra AFP pripomína, že Sumská oblasť nepatrí medzi päť ukrajinských regiónov, ktoré Moskva po zmanipulovaných referendách anektovala. Rusko však vyhlásilo, že v pohraničných oblastiach Ukrajiny chce vytvoriť „nárazníkovú zónu“.
