Rusko obsadilo kľúčový vodný kanál na zásobovanie Krymského polostrova

Moskva 25. februára (TASR) - Ruské jednotky, ktoré vtrhli na Ukrajinu, ovládli životne dôležitý vodný kanál na zásobovanie Moskvou anektovaného ukrajinského polostrova Krym, ktorý za uplynulých osem rokov trpel nedostatkom vody. Informovala o tom agentúra AFP.



Krym dostával väčšinu svojej sladkej vody z rieky Dneper na Ukrajine cez Severokrymský kanál. V roku 2014, keď Rusko polostrov anektovalo, však úrady v Kyjeve túto vodnú cestu zablokovali priehradou. Krym odvtedy čelí závažnému nedostatku dodávok vody predovšetkým v období letného sucha. Blokáda kanálu mala dosah aj na poľnohospodárstvo na polostrove.



Postup ruských jednotiek k ukrajinskému mestu Cherson, ktoré leží blízko spomínaného vodného kanála, ešte vo štvrtok potvrdil hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.



"Umožnilo to odblokovanie Severokrymského kanála a obnovenie dodávok vody na Krymský polostrov," dodal.



Šéf krymskej administratívy Sergej Aksionov v piatok uviedol, že kanál skontroloval, pričom jeho uvedenie do prevádzky môže podľa neho trvať najmenej dva týždne.



"Sú tu záležitosti, ktorých riešenie si vyžiada určitý čas," uviedol Aksionov na sociálnej sieti s tým, že časť koryta kanála na Ukrajine zarástla lesným porastom a je potrebné ho vyčistiť.



"Hlavná vec je, že existuje porozumenie, že Krym bude mať vodu a nespôsobí to žiadne problémy pre obyvateľov Chersonskej oblasti" na Ukrajine, dodal.