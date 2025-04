Rusko: Obvinený Američan sa má podrobiť psychiatrickej liečbe

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruská prokuratúra požiadala súd v Moskve, aby americkému občanovi Josephovi Taterovi, ktorý je odvlani obvinený z útoku na príslušníka ruskej polície, nariadil povinnú psychiatrickú liečbu. Taterova advokátka považuje túto žiadosť prokuratúry za protiprávnu, informovala agentúra AFP.



Tatera zadržali v Moskve v roku 2024, keď sa podľa obžaloby správal agresívne v jednom z moskovských hotelov. Následne podľa vyšetrovateľov fyzicky napadol policajta. Pôvodný trest za výtržníctvo bol 15 dní, teraz je obvinený aj z použitia násilia voči predstaviteľovi štátnej moci a hrozí mu päť rokov väzenia.



Počas súdnych pojednávaní Američan uviedol, že do Ruska prišiel získať štatút politického utečenca a že v jeho rodnej krajine ho roky prenasledovala Ústredná spravodajská služba (CIA). Žiadal tiež, aby úradníci veľvyslanectva USA opustili súdnu sieň.



Tatera presunuli na psychiatrické oddelenie už počas pobytu vo vyšetrovacej väzbe. Lekárska komisia to zdôvodnila tým, že sa uňho prejavuje napätie, impulzívnosť a halucinácie vrátane pocitu prenasledovania a nedostatočne kritického postoja k svojmu stavu. Jeho právnička Polina Vlasiuková vtedy deklarovala, že jej mandant bol hospitalizovaný nasilu.



Teraz prokuratúra žiada, aby bol Tater umiestnený v psychiatrickom zariadení podľa ruského trestného zákona, ktorý umožňuje, aby súd páchateľom a podozrivým nariadil liečbu v psychiatrickej liečebni.



Agentúra AFP s odvolaním sa na ruskú agentúru RIA Novosti doplnila, že Tatera na pojednávaní na okresnom súde v Moskve sprevádzal fyzicky silný zdravotník. Obvinený pred pojednávaním stál so zopnutými rukami, vyzeral bez výrazu a nič nehovoril, uviedla RIA Novosti podľa AFP.



Rusko v posledných rokoch na základe rôznych obvinení - od špionáže a kritiky ruskej armády až po drobné krádeže a rodinné spory - zadržalo niekoľko amerických občanov. Na základe toho Washington prišiel s obvinením, že Rusko berie týchto ľudí fakticky ako rukojemníkov, aby ich využilo pri výmene zajatcov.