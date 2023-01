Rusko obvinilo Arménsko zo zlyhanie mierových rokovaní s Azerbajdžanom

Moskva 12. januára (TASR) - Rusko obvinilo vo štvrtok Arménsko, že mierové rokovania s Azerbajdžanom, ktoré sa na tému sporného územia Náhorný Karabach konali v Moskve, v decembri zlyhali. Agentúra Reuters sa domnieva, že to naznačuje, že medzi spojencami Ruskom a Arménskom začína v súvislosti s konfliktom o tento kontroverzný región dochádzať k nezhodám.



Arménsko a Azerbajdžan už celé mesiace rokujú o mierovej dohode týkajúcej sa Náhorného Karabachu – odštiepeneckého územia, ktoré je medzinárodne považované za súčasť Azerbajdžanu, no je obývané prevažne Arméncami. Arménsko a Azerbajdžan o toto územie viedli už dve vojny; poslednú v roku 2020.



Rusko však teraz obvinilo Arménsko zo zrušenia mierových rokovaní s Azerbajdžanom a vyzvalo Jerevan, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu.



"Je náročné posúdiť pozíciu Jerevanu, keď sa jeho oficiálne vyhlásenia tak výrazne líšia," povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Podľa hovorkyne nebolo možné o mierovej zmluve rokovať, pretože Arménsko sa v decembri rozhodlo stiahnuť z mierových rokovaní. "Ak chcú naši arménski kolegovia naozaj tieto problémy vyriešiť... je nevyhnutné, aby sme spolupracovali," dodala Zacharovová.



Od polovice decembra blokujú Azerbajdžanci, ktorí o sebe tvrdia, že sú aktivisti, Lačinský koridor – jedinú cestu spájajúcu Arménsko s Náhorným Karabachom. Podľa Arménska ide o azerbajdžanskou vládou podporovanú blokádu, avšak Baku tvrdí, že aktivisti majú oprávnené obavy v súvislosti s údajnou nezákonnou ťažbou, a popiera, že by išlo o blokádu.



Práve tento spor spôsobil napätie aj v rusko-arménskych vzťahoch. Arménski predstavitelia si totiž myslia, že Rusko, ktoré je na základe spoločnej obrannej dohody arménskym spojencom, malo pre ukončenie blokády spraviť viac.



Na základe mierovej dohody z roku 2020 totiž Rusko vyslalo do Náhorného Karabachu svojich mierotvorcov. Arménsko však tvrdí, že Azerbajdžan blokádou mierovú zmluvu porušuje, a žiada Rusko, aby protesty aktivistov rozpustilo. Moskva tvrdí, že robí všetko, čo môže, aby pomohla.