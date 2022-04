Rusko obvinilo Chorvátsko z ničenia bilaterálnych vzťahov

Moskva/Záhreb 26. apríla (TASR) - Rusko v pondelok obvinilo Chorvátsko z protiruskej politiky a ničenia bilaterálnych vzťahov, pretože nepovolilo "humanitárny" let pre 24 ruských diplomatov a zamestnancov ruského veľvyslanectva, ktorí boli začiatkom apríla z Chorvátska vyhostení. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a HINA.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok vyhlásila, že Chorvátsko "systematicky ničí bilaterálne vzťahy".



"Tento neľudský a cynický prístup k našim krajanom nezostane bez odpovede," dodala Zacharovová. Podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie totiž Chorvátsko "nediplomatickým spôsobom" nepovolilo Moskve zorganizovať let, ktorým by z krajiny vyviezla veľkú skupinu zamestnancov ruského veľvyslanectva v Chorvátsku.



"Hovoríme pritom o ľuďoch, ktorým sama chorvátska vláda bezdôvodne prikázala opustiť krajinu," uviedla Zacharovová.



Chorvátsko nasledovalo kroky mnohých európskych krajín a 11. apríla vyhostilo pre ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu 18 ruských diplomatov a šesť administratívnych zamestnancov ruského veľvyslanectva. Tí mali opustiť Chorvátsko najneskôr do 25. apríla.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v pondelok označil vyjadrenie Zacharovovej za ruskú propagandu, pričom uviedol, že vyhostení Rusi už krajinu opustili a spravili tak pravdepodobne cez Srbsko.



"(Rusko) napadlo Ukrajinu, ktorá je našou spriatelenou krajinou, dochádza k zabíjaniu žien a detí a my na to reagujeme tak, ako väčšina krajín," uviedol Plenkovič.