Rusko obvinilo Francúzsko z odmietania spolupráce po zadržaní Durova

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Paríži v nedeľu obvinilo francúzske úrady z odmietania spolupráce po zadržaní zakladateľa a generálneho riaditeľa platformy Telegram Pavla Durova. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na ruské médiá.



Podnikateľa Durova zadržali francúzske úrady v sobotu na letisku Paríž - Le Bourget v rámci vyšetrovania trestných činov súvisiacich s platformou Telegram.



"Okamžite sme požiadali francúzske orgány o vysvetlenie dôvodov tohto zadržania a žiadali sme, aby boli chránené jeho práva a aby mu bol umožnený konzulárny prístup. Francúzska strana doteraz odmieta v tejto otázke spolupracovať," uviedlo ruské veľvyslanectvo v Paríži vo vyhlásení, z ktorého citovala ruská agentúra RIA Novosti. Ruskí diplomati sú podľa agentúry Reuters v kontakte s podnikateľovým právnikom.



Durov (39) sa narodil v Rusku, no krajinu opustil v roku 2014 po tom, ako odmietol splniť požiadavky na zrušenie opozičných komunít na svojej sociálnej sieti VKontakte, ktorú predal. Od roku 2021 má francúzske občianstvo.



Do Francúzska pricestoval Durov z Azerbajdžanu svojím súkromným lietadlom, napísala agentúry AFP s odvolaním na zdroj oboznámený s prípadom.



Francúzske úrady vydali naňho vydali zatykač v rámci predbežného vyšetrovania viacerých trestných činov vrátane podvodu, obchodovania s drogami, kyberšikany, organizovaného zločinu a podpory terorizmu, priblížil zdroj agentúry AFP. Durov je podozrivý z toho, že neprijal opatrenia na obmedzenie kriminálneho využívania svojej platformy Telegram. Pred súd sa má postaviť v nedeľu.



"Dosť bolo beztrestnosti Telegramu," povedal jeden z vyšetrovateľov, ktorý bol prekvapený, že Durov priletel do Paríža s vedomím, že je hľadaný.



Šifrovaná platforma Telegram so sídlom v Dubaji sa stavia do pozície alternatívy k americkým sociálnym sieťam, ktoré boli kritizované za komerčné zneužívanie osobných údajov používateľov, píše AFP. Telegram sa zaviazal, že nikdy nezverejní informácie o svojich používateľoch.