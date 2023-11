Rusko obvinilo muža z vlastizrady. Mal odovzdávať vojenské informácie

Moskva 15. novembra (TASR) - Ruská bezpečnostná služba (FSB) obvinila obyvateľa Ťumenskej oblasti na Sibíri z odovzdávania vojenských informácií Ukrajine a zadržala ho, informovali v stredu ruské štátne tlačové agentúry. Správu priniesla agentúra AFP.



Je to najnovší zo série prípadov vlastizrady alebo špionáže, súvisiacich s Ukrajinou. Takéto súdne procesy sa často konajú za zatvorenými dverami a na verejnosť unikne len málo podrobností.



Ako píše agentúra TASS, FSB uviedla, že obyvateľ sibírskej Ťumenskej oblasti predával Ukrajine informácie o vojenských zariadeniach umiestnených v jeho oblasti.



Podozrivého umiestnili do vyšetrovacej väzby a podľa TASS-u mu hrozí doživotné väzenie.



Vyšetrovatelia začali trestné stíhanie v prípade "vlastizrady vo forme napomáhania zástupcovi iného štátu pri páchaní činnosti zameranej proti bezpečnosti Ruska", citovala TASS z vyhlásenia FSB.



Ruské úrady čoraz častejšie zatýkajú občanov pre podozrenie z vlastizrady, sabotáže či špionáže pre Ukrajinu.



Takéto prípady sú často klasifikované ako tajné, čo znamená, že známych je o nich len málo informácií. Vyvoláva to obavy ruských organizácií na ochranu ľudských práv, že obvinenia sú vymyslené.