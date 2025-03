Rusko obvinilo Nórsko zo snahy militarizovať súostrovie Špicbergy

Moskva/Oslo 14. marca (TASR) - Rusko v piatok obvinilo Nórsko zo snahy militarizovať súostrovie Špicbergy (Svalbard) v Arktíde. Územie je na základe medzinárodnej dohody demilitarizovanou zónou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Špicbergy sa čoraz viac dostávajú do sféry vojenského a politického plánovania Nórska, do ktorého sú zapojené USA a NATO," uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí. Na Špicbergoch podľa Moskvy uviedli do prevádzky zariadenia, ktoré môžu slúžiť na civilné i vojenské účely.



Rusko však neuviedlo žiadne podrobnosti a vyzvalo Oslo, aby sa zdržalo akýchkoľvek aktivít, ktoré by podkopávali právny štatút Špicbergov. Svoje obavy zároveň tlmočilo nórskemu veľvyslancovi v Moskve Robertovi Kvilemu počas pracovného stretnutia.



Na základe zmluvy o Špicbergoch z roku 1920 je súostrovie za polárnym kruhom suverénnym územím Nórska, ktoré ho spravuje. Ostrovy sú demilitarizovanou zónou a ostatné zmluvné strany majú právo na nich vykonávať ekonomickú činnosť. Podľa DPA túto právomoc využíva najmä Rusko, ktoré tam z politických dôvodov ťaží uhlie, hoci je ťažba dlhodobo nerentabilná.



Napätie v súvislosti s Arktídou sa zvyšuje od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine. Rusko si nárokuje rozsiahle morské oblasti tohto regiónu, kde sa údajne nachádzajú bohaté ložiská nerastných surovín. Nároky Kremľa plynú z tvrdenia, že tieto územia sú súčasťou ruského kontinentálneho šelfu, teda časti kontinentu, ktorá pokračuje pod morskou hladinou.



O Arktídu už od nástupu do úradu prejavuje záujem aj americký prezident Donald Trump, ktorý pravidelne vyhlasuje, že chce prevziať kontrolu nad Grónskom.