Rusko obvinilo právnika s rusko-nemeckým občianstvom z velezrady

Moskva 23. júla (TASR) - Rusko v utorok obvinilo právnika a aktivistu Germana Mojžesa z velezrady za to, že Rusom pomáhal získať povolenie na pobyt v európskych krajinách. Súd rozhodol aj o predĺžení jeho väzby. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Mojžes má dvojaké ruské aj nemecké občianstvo. V súčasnosti sa nachádza v moskovskej vyšetrovacej väznici Lefortovo, kam ho previezli z väzby v Petrohrade.



Ruské média neuviedli, kedy sa začne súdny proces a agentúre Reuters sa nepodarilo spojiť s jeho právnikom.



Ide o ďalšieho cudzinca či osobu s dvojakým občianstvom, ktorú v Rusku zadržali počas krízy vo vzťahoch Moskvy so Západom v spojitosti s vojnou na Ukrajine, komentuje Reuters.



Tohto aktivistu zatkli v máji v Petrohrade a bolo voči nemu začaté trestné stíhanie. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v júni Mojžesovo zatknutie pre Reuters potvrdilo a uviedlo, že nemecké veľvyslanectvo v Moskve je v spojení s jeho rodinou.



Právnik Mojžes pracoval pre poradenskú spoločnosť Avers Group Germany so sídlom v Kolíne nad Rýnom. Nie je však známe, či bol zatknutý v spojitosti s výkonom svojej práce a Acers Group v minulosti na žiadosti Reuters o vyjadrenie nereagovala.