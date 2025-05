Rusko obvinilo srbské zbrojárske firmy z vyzbrojovania Ukrajiny

Moskva/Belehrad 29. mája (TASR) - Rusko vo štvrtok uviedlo, že má dôveryhodné dôkazy o zásobovaní Ukrajiny srbskými zbrojárskymi spoločnosťami. Balkánska krajina oficiálne zastáva v konflikte Ruska a Ukrajiny neutrálny postoj a vyzbrojovanie ktorejkoľvek strany odmieta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ruská Služba zahraničnej rozviedky (SVR) vo vyhlásení s názvom „Srbský vojenský priemysel sa snaží vraziť Rusku nôž do chrbta“ obviňuje najväčšie srbské zbrojárske firmy z utajovaného vývozu zbraní na Ukrajinu. „Na zakrytie protiruských aktivít používajú jednoduchú schému zahŕňajúcu sprostredkovateľské krajiny,“ uvádza SVR.



Srbské firmy podľa Ruska vyprodukovali státisíce nábojov a „milión kusov munície do ručných zbraní“, ktoré boli používané na „zabíjanie a mrzačenie ruských vojakov a civilného obyvateľstva Ruska“. Medzi obvinenými spoločnosťami sa nachádzajú aj štátne firmy Krušik a Yugoimport SDPR, ako aj veľké zbrojovky Zenitprom, Sofag, Reyer DTI, Sloboda a Prvi Partizan.



„V Srbsku, priateľovi Ruska, sa najväčšie národné obranné spoločnosti podieľajú na výrobnom páse smrti,“ uvádza správa SVR. Obvinenie prichádza len tri dni po tom, ako krajiny predĺžili vzájomnú dohodu o dodávkach plynu. Srbsko na jej základe platí za dovoz plynu z Ruska nižšie ceny.



Belehrad sa snaží vyvažovať svoju zahraničnopolitickú orientáciu medzi Ruskom a Európskou úniou (EÚ), do ktorej sa pokúša už vyše desať rokov vstúpiť, pripomína AFP. Brusel varoval, že vzťahy Belehradu s Moskvou sú nezlučiteľné s členstvom v EÚ. Srbský prezident Aleksandar Vučič bol jedným z mála európskych lídrov, ktorí navštívili Moskvu pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny. V ruskej metropole sa vtedy stretol aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom.