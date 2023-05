Rusko obvinilo sudcu a žalobcu Medzinárodného trestného súdu

Moskva 21. mája (TASR) – Rusko v nedeľu oznámilo obvinenia voči sudcovi a prokurátorovi Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý vydal na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač pre vojnové zločiny. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca ICC Rosario Salvatore Aitala a hlavný žalobca tohto súdu Khan Karim Asad Ahmad sú obvinení z "prípravy útoku na predstaviteľa cudzej krajiny požívajúceho medzinárodnú ochranu s cieľom skomplikovať medzinárodné vzťahy", uvádza sa podľa AP v oznámení ruského Vyšetrovacieho výboru.



Obaja čelia aj ďalším obvineniam. V prípade uznania viny by im mohli udeliť tresty do 12 rokov väzenia. Výbor tiež uviedol, že vyšetrovanie vedú aj voči ďalším predstaviteľom ICC.



Marcový zatykač na Putina obviňuje šéfa Kremľa z osobnej zodpovednosti za nelegálne deportácie ukrajinských detí. ICC obvinil aj ruskú prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.



Bolo to po prvý raz, čo medzinárodný súd vydal zatykač na lídra jedného zo stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.



Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu tohto súdu neuznáva.