Rusko obvinilo Twitter zo zverejňovania zakázaného obsahu

Moskva 1. marca (TASR) - Ruský regulačný úrad v pondelok obvinil Twitter z porušenia ruských zákonov a uviedol, že táto sociálna sieť nevyhovela niektorým jeho požiadavkám na odstránenie zakázaného obsahu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií (Roskomnadzor) uviedla, že Twitter neodstránil od roku 2017 celkovo 2862 príspevkov obsahujúcich materiál spojený so samovraždami, pornografiou či drogami.



Za opakované nevyhovenie požiadavkam na odstránenie obsahu, ktorý je v Rusku zakázaný, hrozia internetovým spoločnostiam vysoké finančné pokuty.



Platformu Twitter intenzívne využíva ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj a jeho spolupracovníci na zverejňovanie príspevkov kritických voči Kremľu a organizovanie protestov, poznamenáva v tejto súvislosti Reuters.



V spojitosti s januárovými masovými protestmi v Rusku za prepustenie väzneného Navaľného Roskomnadzor avizoval pokuty pre viaceré spoločnosti vrátane Twitteru Facebooku či Instagramu.



Pokuty im boli udelené za to, že nevymazali "nelegálne výzvy" na účasť na úradmi nepovolených verejných zhromaždeniach. Roskomnadzor tiež hrozil pokutami a zablokovaním prístupu za "nadsadené" odhady počtu demonštrantov.



Od februára v Rusku začal platiť zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete vyhľadávať a blokovať informácie o úradmi nepovolených zhromaždeniach. Táto novela zákona ukladá sociálnym sieťam povinnosť monitorovať a blokovať informácie, ktoré sú v rozpore s ruskými zákonmi. Táto povinnosť platí pre siete, ktoré majú denne viac ako 500.000 používateľov z Ruska.



Okrem toho v januári začal v Rusku platiť aj zákon, podľa ktorého sociálnym sieťam hrozia vysoké pokuty - od niekoľko stotisíc do niekoľko miliónov rubľov - za to, ak odmietnu vymazať informácie zakázané v Rusku.