Rusko obvinilo Ukrajinu z dronového útoku na jadrovú elektráreň
Gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev informoval o poškodení zariadenia vo vonkajšej rozvodni v blízkosti reaktorových blokov.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - Moskva tvrdí, že Kyjev v noci na štvrtok podnikol dronový útok cielený na jadrovú elektráreň na juhu Ruska. Dodala, že drony sa jej podarilo zneškodniť, ale ich úlomky poškodili zariadenie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a TASS.
Incident sa stal vo Voronežskej oblasti, povedal novinárom v piatok šéf ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov s tým, že drony sa ruskej protivzdušnej obrane podarilo včas zostreliť. „Padajúce trosky však poškodili distribučné zariadenia,“ dodal.
Gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev informoval o poškodení zariadenia vo vonkajšej rozvodni v blízkosti reaktorových blokov.
Ako preventívne opatrenie boli tri reaktorové bloky odpojené od siete a ich výkon bol následne znížený na menej ako polovicu, uviedol Lichačov. Po oprave však jadrová elektráreň opäť funguje na plný výkon, dodal.
Podľa Lichačova Moskva podrobne informovala o aktuálnom prípade šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho. Vyjadril želanie, aby Grossi Západu tlmočil obavy Ruska týkajúce sa eskalácie napätia v okolí jadrových zariadení.
Grossi sa v piatok stretol s vedúcim ruského jadrového úradu v ruskej exkláve Kaliningrad, kde rokovali o bezpečnosti ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne, píše DPA. Moskva, ktorá už viac než tri a pol roka vedie ozbrojenú ofenzívu na Ukrajine a okupuje Záporožskú jadrovú elektráreň, v minulosti opakovane obvinila Kyjev z útokov na svoje jadrové zariadenia.
