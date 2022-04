Rusko obvinilo Ukrajinu z menenia podmienok prípadnej mierovej dohody

Moskva 7. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo vo štvrtok ukrajinských vyjednávačov, že im nezáleží na ukončení bojov, keďže od mierových rozhovorov v Istanbule zmenili svoje požiadavky. Ukrajinská strana medzičasom vyzvala Kremeľ, aby na znak svojej pripravenosti na dialóg obmedzil svoje útoky. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.



"Včera (v stredu) ukrajinská strana predložila svoj návrh dohody... Predstavuje odklon od najdôležitejších ustanovení prebratých na stretnutí v Istanbule 29. marca," povedal minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. "Vnímame to ako prejav toho, že kyjevský režim je ovládaný Washingtonom a jeho spojencami, ktorí tlačia na (ukrajinského) prezidenta Volodymyra Zelenského, aby pokračoval v nepriateľských akciách," dodal.



Ukrajinská delegácia totiž v Turecku "jasne povedala, že budúce (medzinárodné) bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sa nebudú vzťahovať na polostrov Krym a mesto Sevastopol," vysvetlil Lavrov s tým, že v súčasnom návrhu "takéto jasné vyjadrenie chýba."



Predstavitelia Kyjeva navyše podľa Lavrova žiadajú, aby o krymskom polostrove a separatistických územiach na východe Ukrajiny rokoval Zelenskyj priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Je to neprijateľné," zhrnul ruský šéf diplomacie postoj Moskvy.



Poradca ukrajinského prezidenta a hlavný vyjednávač Mychajlo Podoľak medzičasom uviedol, že Moskva by mala pristúpiť na isté obmedzenie svojich útokov, ak chce ukázať, že je pripravená na dialóg s Kyjevom.



Delegácie sa naposledy osobne stretli koncom marca v Istanbule a odvtedy vedú mierové rokovania len na diaľku. Ukrajinskí vyjednávači do Turecka priniesli návrhy na prijatie neutrálneho štatútu Ukrajiny výmenou za bezpečnostné záruky.



V praxi by to znamenalo, že Ukrajina by sa vzdala možnosti stať sa členom vojenských aliancií, akou je napríklad NATO, a na jej území by sa nenachádzali vojenské základne iných štátov. Tieto návrhy, ktoré by sa však realizovali len v prípade uzavretia úplného prímeria, počítajú aj s 15-ročným obdobím konzultácií o štatúte Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo.