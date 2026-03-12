< sekcia Zahraničie
Rusko obvinilo Ukrajinu z útokov na kompresorovú stanicu Russkaja
Ukrajina často útočí v Krasnodarskom kraji, kde sú jej cieľom rafinérie, sklady paliva, prístavy a letiská.
Autor TASR
Moskva 12. marca (TASR) - Kremeľ vo štvrtok obvinil Ukrajinu z „bezohľadných“ dronových útokov na kritickú infraštruktúru plynovodu Turkstream, ktorá sa nachádza v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V noci došlo k obnoveným pokusom o útok na kompresorovú stanicu Russkaja s pomocou dronov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že vo štvrtok nadránom zostrelilo 10 ukrajinských bezpilotných strojov „nad kompresorovou stanicou, ktorá dodáva plyn cez plynovod TurkStream“.
Peskov označil plynovod za „medzinárodné zariadenie“, ktoré „zaisťuje energetickú bezpečnosť pre Turecko“. „Ide o absolútne bezohľadné konanie kyjevského režimu,“ dodal hovorca Kremľa.
Ukrajina často útočí v Krasnodarskom kraji, kde sú jej cieľom rafinérie, sklady paliva, prístavy a letiská. Oblasť Čierneho mora je pre Rusko kľúčová pri vývoze energetických surovín a vojenskej logistike, pripomína TASR.
