Rusko obvinilo Ukrajinu z útokov na Záporožskú jadrovú elektráreň

Moskva 21. júla (TASR) - Rusko tvrdí, že Ukrajina tento týždeň dvakrát ostreľovala Záporožskú jadrovú elektráreň a iba so šťastím sa predišlo katastrofe. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Zacharovová povedala, že Ukrajinci ostreľovali Záporožskú jadrovú elektráreň z bezpilotného lietadla 18. a 20. júla. Chladiaci systém reaktora minuli "len o desiatky metrov".



"Len šťastím to neviedlo k poškodeniu zariadenia a ku katastrofe," uviedla Zacharovová. Kyjev sa podľa nej snaží vytvoriť "podmienky pre jadrovú katastrofu nielen na svojom území, ale v celej Európe".



Moskvou dosadený predstavitelia v Záporožskej oblasti obvinili Ukrajinu z "jadrového terorizmu" a uviedli, že sa s týmto incidentom obrátia na Organizáciu Spojených národov.



Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily sa jej zmocnili ešte v marci. Kyjev viackrát upozornil, že okupácia tohto komplexu zvyšuje pravdepodobnosť jadrovej havárie.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAAE) v júni uviedla, že do elektrárne plánuje vyslať delegáciu odborníkov. Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Enerhoatom to kritizovala s tým, že takúto návštevu "nepozvala".