Rusko obvinilo Ukrajinu zo zabitia vyše desiatich zajatcov

Moskva 18. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany obvinilo v piatok Ukrajinu z vraždy viac než desiatich vojnových zajatcov a označilo to za vojnový zločin, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a denníka The Guardian.



Podľa ministerstva bolo vyše desať ruských vojakov, ktorí sa predtým údajne vzdali, zastrelených ranou do hlavy. Ruský rezort obrany to uviedol po tom, čo sa na internete objavil videozáznam, na ktorom je vidieť ukrajinských vojakov strieľajúcich do viac než desiatky zajatých ruských vojakov.



"Úmyselné a metodické zabitie viac ako desiatich imobilizovaných ruských vojakov zvrátencami z ukrajinských ozbrojených síl priamymi výstrelmi do hlavy nemožno prezentovať ako 'tragickú výnimku' pri údajnom dodržiavaní práv vojnových zajatcov kyjevským režimom," uviedlo na margo videozáznamu ruské ministerstvo obrany. Dodalo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj raz bude za tieto činy stáť pred súdom ako vojnový zločinec.



Videozáznam nebol overený, pripomína denník The Guardian. Ukrajinská armáda ani civilné úrady na obvinenia doposiaľ bezprostredne nereagovali.