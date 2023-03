Rusko obvinilo USA a EÚ z podkopávania bezpečnosti na južnom Kaukaze

Moskva 20. marca (TASR) - Rusko v pondelok obvinilo Spojené štáty a Európsku úniu z podkopávania regionálnej bezpečnosti na južnom Kaukaze. TASR správu prevzala z agentúry AFP, podľa ktorej ruské obvinenie prichádza v období, keď sa Západ intenzívnejšie zapája do mierového procesu medzi Arménskom a Azerbajdžanom.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii so svojím arménskym rezortným partnerom Araratom Mirzojanom obvinil Brusel a Washington zo "zavádzania supervízie nad mierovými rozhovormi medzi Jerevanom a Baku".



Západ ďalej obvinil z "neskrývaných pokusov... podkopať bezpečnostné usporiadanie regiónu". "Vidíme, aké ciele Západ sleduje na južnom Kaukaze," poznamenal Lavrov s tým, že ide o "odtrhnutie Ruska" od kaukazského regiónu.



Moskva podľa AFP vzhľadom na prebiehajúcu ofenzívu na Ukrajine a konfrontácie so Západom viditeľne stráca svoj vplyv v regióne južného Kaukazu, ktorý tradične považuje za sféru svojho vplyvu.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev absolvovali niekoľko kôl mierových rokovaní, ktorých sprostredkovateľom boli EÚ a USA. EÚ vyslala 20. februára na nestabilnú hranicu Arménska s Azerbajdžanom rozšírenú monitorovaciu misiu.



Pašinjan pred niekoľkými dňami povedal, že sa šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi sťažoval na "problémy" s ruskými mierotvorcami v Náhornom Karabachu a varoval pred eskaláciou v regióne.



Jerevan, ktorý sa spolieha na Rusko ako na garanta svojej bezpečnosti, je čoraz viac frustrovanejší z toho, že Kremľu sa nedarí zabrániť niekoľkomesačnej blokáde tzv. Lačinského koridoru zo strany Baku. Ide o jedinú cestu, ktorá spája Arménsko s Náhorným Karabachom. Jerevan tvrdí, že táto blokáda viedla k humanitárnej kríze a jej cieľom je vyhnať Arménov z Karabachu. Baku to popiera.