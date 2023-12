Rusko obvinilo Západ z pokusov o destabilizáciu Srbska

Moskva 25. decembra (TASR) - Rusko v pondelok obvinilo západné krajiny z podnecovania napätia v Srbsku. V balkánskej krajine s priateľskými vzťahmi s Moskvou vypukli protesty pre údajné podvody v parlamentných voľbách 17. decembra. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Pokusy kolektívneho Západu destabilizovať situáciu v krajine (Srbsku) sú zrejmé," povedala pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti hovorkyňa ministerstva zahraničia Maria Zacharovová.



V nedeľu sa demonštranti pokúsili zaútočiť na belehradskú radnicu, pretože odmietajú výsledky parlamentných a miestnych volieb. Podľa volebnej komisie ich vyhrala vládnuca pravicová Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča so ziskom zhruba 46 percent hlasov. Proeurópske hnutie Srbsko proti násiliu (SPN) získalo asi 23,5 percenta hlasov. Ak by sa tento výsledok potvrdil, SNS by mala v 250-člennom parlamente absolútnu väčšinu a budúcu vládu by zostavila sama. SNS vyhlasuje, že zvíťazila aj v komunálnych voľbách v Belehrade.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) informovala o nezrovnalostiach počas hlasovania 17. decembra. Patrili k nim kupovanie hlasov či nadmerný počet odovzdaných hlasovacích lístkov v urnách. Srbsko už v stredu oznámilo plán zopakovať voľby v 30 volebných okrskoch z celkového počtu vyše 8000, ktoré sa budú konať 30. decembra.



Kremeľ výsledky volieb privítal, pričom hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Moskva dúfa, že výsledok povedie k "ďalšiemu posilneniu priateľstva" medzi krajinami. Srbsko má s Ruskom historicky úzke vzťahy a Belehrad sa nepripojil k medzinárodným sankciám voči Moskve za rozpútanie vojny na Ukrajine. Srbsko však odsúdilo ruskú agresiu v OSN. Srbsko je takmer úplne závislé od dodávok ruského plynu.