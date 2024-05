Rusko obviňuje USA zo snahy umiestniť zbrane do vesmíru

Moskva 21. mája (TASR) - Rusko v utorok vyslovilo podozrenie, že Spojené štáty sa snažia rozmiestniť zbrane vo vesmíre. Ide o ďalšie obvinenie Moskvy na adresu USA, ktoré zaznelo deň po tom, čo USA na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) vetovali ruský návrh na zákaz rozmiestňovania či používania zbraní vo vesmíre. Vo svojej správe o tom informovala agentúra AFP, uvádza TASR.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo vyhlásení na margo tohto rozhodnutia napísala, že Spojené štáty a ich spojenci "opäť ukázali, že ich skutočné priority v oblasti kozmického priestoru nie sú zamerané na udržanie vesmíru bez zbraní akéhokoľvek druhu, ale na umiestnenie zbraní do vesmíru a jeho premenu na arénu pre vojenskú konfrontáciu".



Dodala, že výsledky hlasovania sú pre Moskvu sklamaním - okrem iného aj pre to, že predkladatelia návrhu Rusko a Čína podnikli kroky, aby vzali do úvahy pripomienky ostatných členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorí sa napriek tomu "postavili proti našej konštruktívnej a komplexnej iniciatíve".



Napriek tejto situácii sa však Moskva bude naďalej zasadzovať za to, aby "sa prieskum mimozemského priestoru uskutočňoval len na mierové účely, v prospech celého ľudstva a na základe rovnosti".



Zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Robert Wood pred hlasovaním povedal, že Rusko minulý týždeň, 16. mája, vypustilo na nízku obežnú dráhu Zeme satelit, ktorý je podľa USA pravdepodobne zbraňou schopnou zaútočiť na iné satelity na tejto obežnej dráhe.



Wood pred hlasovaním na pôde BR OSN pripomenul aj to, že Rusko 24. apríla vetovalo návrh rezolúcie predloženej USA a Japonskom, ktorý všetky členské krajiny vyzýval, aby nevyvíjali jadrové zbrane určené na umiestnenie na obežnej dráhe.