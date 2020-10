Rusko obviňuje USA zo zasahovania do prezidentských volieb v Moldavsku

Na archívnej snímke Alexandr Lukašenko v Minsku 23. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Moskva 20. októbra (TASR) - Rusko obvinilo v utorok Spojené štáty z prípravy "" v Moldavsku, bývalej krajine Sovietskeho zväzu. Stalo sa to pred moldavskými novembrovými prezidentskými voľbami, uvádza agentúra AFP s tým, že Moskva obdobne Washington obviňuje aj z miešania sa do povolebných záležitostí v Bielorusku či Kirgizsku." povedal riaditeľ ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin.V nadchádzajúcich moldavských prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 1. novembra, sa uchádza o opätovné znovuzvolenie promoskovský prezident Igor Dodon, ktorý pred štyrmi rokmi porazil proeurópsky orientovanú Maiu Sanduovú. Ako poznamenáva AFP, Moldavsko je rozdelené na tých, čo podporujú užšie vzťahy s EÚ a najmä susedným Rumunskom a na druhej strane stojacich stúpencov Ruska.Washington sa podľa Naryškina domnieva, že Dodon vo voľbách zvíťazí a preto teraz podnecuje tamojšiu opozíciu, aby po voľbách vyšla do ulíc, spochybnila ich platnosť a žiadala ich opakovanie. V miestnych médiách sa pritom podľa Naryškina šíria dezinformácie a americkí predstavitelia údajne presviedčajú moldavské bezpečnostné zložky, aby sa v prípade vypuknutia protestov postavili na stranu demonštrujúcich.Rusko navyše USA viní z "" snáh o ovplyvňovanie povolebnej situácie aj v postsovietskych štátoch "", ako napríklad v Bielorusku či v Kirgizsku. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko čelí masovým pouličným protestom od augusta, keď sa na základe oficiálnych výsledkov volieb, ktorá však spochybňuje opozícia, stal opäť prezidentom krajiny.Kirgizský, promoskovský prezident Sooronbaj Žeenbekov odstúpil z funkcie minulý týždeň. V krajine totiž vypukla politická kríza po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 4. októbra. Prívrženci strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, sa v noci na 6. októbra zmocnili niekoľkých vládnych budov a prepustili z väzenia exprezidenta Almazebka Atambajeva a mnoho ďalších politikov.Naopak Rusko dlhodobo čelí obvineniam zo zasahovania do prezidentských volieb v USA v roku 2016, v ktorých zvíťazil Donald Trump. Spojené štáty okrem toho v pondelok uviedli, že šiesti bývalí príslušníci špecializovanej jednotky ruskej vojenskej rozviedky GRU prostredníctvom kybernetických útokov pokúsili narušiť priebeh volieb vo Francúzsku i zimných olympijských hier v Južnej Kórei.