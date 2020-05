Rusko očakáva v máji výrazný nárast úmrtí na COVID-19

Moskva 22. mája (TASR) - Rusko očakáva v máji nárast úmrtí na koronavírus SARS-CoV-2. Uviedla to v piatok podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová, píše agentúra AFP.



"V máji dôjde k výraznému nárastu úmrtí," povedala Golikovová. Stane sa to podľa jej slov napriek tomu, že lekári sa usilujú "zachrániť čo najviac pacientov".



"Táto choroba (COVID-19) a chronické stavy sa nie vždy skončia pozitívne," povedala na vládnom zasadnutí s prezidentom Vladimirom Putinom a odborníkmi z oblasti zdravotníctva.



Vyšší počet úmrtí v máji očakáva aj moskovský starosta Sergej Sobianin. "Počet úmrtí na koronavírus bude v máji vyšší, než bol v apríli, pretože vrchol (pandémie) bol na začiatku mája," uviedol.



V Rusku do piatka pribudlo 150 smrteľných obetí, čo je najvyšší denný prírastok v krajine doteraz. Ruskí predstavitelia však čelia kritike, že nezverejňujú skutočné počty úmrtí, aby tak neodhalili celkový rozsah koronavírusovej krízy, poznamenala AFP.



Rusko eviduje podľa údajov tamojších zdravotníckych orgánov celkovo 3249 úmrtí a 326.448 prípadov nákazy, čo je po Spojených štátoch najviac infikovaných na svete.