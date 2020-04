Rusko očakáva vrchol koronavírusovej pandémie v polovici mája

Moskva 23. apríla (TASR) - Rusko zaznamená vrchol epidémie COVID-19 v polovici mája. S odvolaním sa na špecialistov to v stredu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého cituje tlačová agentúra TASS.



"Potom očakávame postupný pokles počtu pacientov. Bohužiaľ, každý deň registrujeme výrazný nárast nových prípadov nákazy, ale ani tieto vysoké čísla neohrozujú náš zdravotnícky systém," povedal hovorca v rozhovore pre stanicu CNBC. Podľa jeho slov je koronavírusová pandémia "veľkou hrozbou pre všetky krajiny".



"Tejto výzve čelia všetky krajiny, nielen (ruský prezident Vladimir) Putin a Rusko. Ide o bezprecedentnú situáciu," uviedol Peskov s tým, že nový druh koronavírusu okrem "ohrozenia zdravia a životov ľudí" môže zároveň spôsobiť "závažnú hospodársku krízu, ktorá sa stane ďalšou výzvou" pre štáty.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca v súvislosti so šírením koronavírusu globálnu pandémiu. Podľa najnovších štatistík sa vo svete infikovalo už viac než 2,5 milióna ľudí a choroba si vyžiadala vyše 177.000 úmrtí. Na celom svete sa z ochorenia uzdravilo viac než 696.000 pacientov.



V Rusku bolo dosiaľ potvrdených 58.000 prípadov nákazy, pričom 513 ľudí ochoreniu podľahlo a 4420 pacientov sa vyliečilo. Celkovo v Rusku zostáva pod lekárskym dohľadom 151.000 ľudí pre podozrenie z koronavírus. Zdravotníci vykonali v Rusku vyše 2,4 milióna testov.