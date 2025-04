Rusko ocenilo pomoc vojakov KĽDR pri oslobodzovaní Kurskej oblasti

Moskva 26. apríla (TASR) - Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov v sobotu vyzdvihol vojenský personál Severnej Kórey za významnú pomoc pri oslobodzovaní Kurskej oblasti na západe Ruska od ukrajinských ozbrojených síl, informovala agentúra AFP, píše TASR.



„Chcel by som osobitne vyzdvihnúť účasť vojenského personálu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky na oslobodení pohraničných oblastí Kurskej oblasti, ktorý v súlade so Zmluvou o komplexnom strategickom partnerstve medzi našimi krajinami poskytol významnú pomoc pri porážke skupiny ukrajinských ozbrojených síl,“ informoval Gerasimov v sobotu ruského prezidenta Vladimira Putina.



Gerasimov Putina oboznámil s tým, že v sobotu bola od ukrajinských síl oslobodená posledná osada v Kurskej oblasti, dedina Gornaľ.“



Ukrajinskí predstavitelia sa k tomuto tvrdeniu zatiaľ nevyjadrili.



Podľa Gerasimova vojaci a dôstojníci Kórejskej ľudovej armády, ktorí „počas odrazenia ukrajinskej invázie plnili bojové misie bok po boku s ruskými vojakmi, preukázali v boji vysoký profesionalizmus, statočnosť, odvahu a hrdinstvo.“



Ukrajina a viaceré západné štáty na jeseň 2024 uviedli, že KĽDR vysiela do Ruska viac ako 10.000 svojich vojakov. Podľa juhokórejskej rozviedky tieto jednotky mali ruskej armáde pomôcť v bojoch, ale aj získať skúsenosti s vedením bojových operácií v reálnej vojne.



V januári tohto roku sa objavila informácia, že príslušníci ukrajinskej armády zajali v Kurskej oblasti dvoch zranených vojakov zo Severnej Kórey, čo bolo považované za potvrdenie správ o nasadení vojakov KĽDR proti Ukrajine.



Ukrajina podnikla vlani v auguste úspešný výpad na ruské územie a v Kurskej oblasti obsadila niekoľko stoviek kilometrov štvorcových.



Vojenskú spoluprácu Moskva a Pchjongjang prehlbujú od začiatku vojny na Ukrajine. KĽDR sa stala aj prvým spojencom Ruska, ktorý Moskve poskytol jednotky svojej pravidelnej armády na podporu v bojoch na Ukrajine a podľa Kyjeva dodáva Rusku aj zbrane.



Spomínaná zmluva bola podpísaná v júni 2024 počas návštevy Putina v Pchjongjangu, kde sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Dohoda zahŕňa pakt o vzájomnej obrane a okamžitej vojenskej pomoci v prípade ozbrojenej agresie.