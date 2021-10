Rusko od 9. novembra obnoví lety do egyptských letovísk

Moskva 15. októbra (TASR) – Rusko od 9. novembra zruší obmedzenia charterových a pravidelných letov z ruských letísk na letiská v egyptských letoviskách Hurgada a Šarm aš-Šajch. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.



Toto rozhodnutie prijal vo štvrtok operačný štáb na základe epidemiologickej situácie v krajinách. Operačný štáb občanom pred odletom do zahraničných krajín odporúča absolvovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



Rusko od 9. augusta do týchto egyptských letovísk obnovilo pravidelné lety, ktoré boli takmer šesť rokov pozastavené. Zo začiatku boli k dispozícii len lety z Moskvy; neskôr pridali spojenia i z ďalších ruských miest.



Po bombovom útoku v októbri 2015 na lietadlo spoločnosti Kogalymavia, v dôsledku ktorého zahynulo všetkých 224 ľudí na palube, zastavilo Rusko priame lety do Egypta.



Ruský prezident Vladimir Putin v januári 2018 podpísal výnos, ktorým sa obnovila pravidelná letecká doprava do egyptskej metropoly Káhira. Charterové lety do egyptských letovísk však zostávali pozastavené.