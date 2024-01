Rusko od hnutia Hamas žiada prepustenie rukojemníkov

Moskva 19. januára (TASR) - Rusko v piatok vyzvalo predstaviteľov hnutia Hamas, aby prepustili všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Humanitárnu situáciu v tejto enkláve označilo za katastrofálnu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Delegácia hnutia Hamas v piatok pricestovala do Moskvy a stretla sa námestníkom ruského ministra zahraničných vecí Michailom Bogdanovom. Ten podľa ruského rezortu diplomacie počas rokovaní s vysokopostaveným predstaviteľom hnutia Músom abú Marzúkom zdôraznil potrebu rýchleho prepustenia civilistov zadržaných počas útokov zo 7. októbra.



Hnutie Hamas vo vyhlásení uviedlo, že cieľom rozhovorov bolo vyjasniť postoj a postup hnutia v spojitosti so zajatcami, ktorých zadržiava. S Bogdanovom takisto hovorili o zabezpečení prímeria v Pásme Gazy. Námestník ruského rezortu diplomacie vyjadril podporu zo strany Ruska pre práva Palestínčanov.



Hnutie Hamas 7. októbra spustilo útoky na Izrael, pri ktorých prišlo o život približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Približne 240 ďalších osôb odviedli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael vtedy vyhlásil, že toto hnutie zničí, a následne spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Tá si vyžiadala už viac než 24.700 obetí, píše AFP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v Gaze kontrolované Hamasom.