Rusko od zajtra pre koronavírus pozastaví medzinárodné lety

Moskva 26. marca (TASR) – Ruská vláda nariadila úradu civilného letectva, aby od zajtra prerušil všetky pravidelné aj charterové lety smerujúce z krajiny aj do krajiny. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a TASS.



Ruské letecké spoločnosti však budú môcť lietať do zahraničia, aby priviezli ruských občanov späť do vlasti, alebo v prípadoch, ak ich na to oprávnia osobitné vládne rozhodnutia.



Opatrenie prichádza po stredajšom zasadnutí vládnej koordinačnej rady pre prevenciu v súvislosti s koronavírusom. Opatrenie začne platiť o polnoci na piatok.



Zdravotnícki predstavitelia Moskvy informovali včera o dvoch úmrtiach pacientov v ruskej metropole, ktorí mali nový koronavírus. Obaja mali viac ako 70 rokov.



Podľa tlačovej agentúry AFP Rusko dosiaľ priamo nepotvrdilo žiadne úmrtia na koronavírus. Nebolo bezprostredne jasné, či tieto dve úmrtia oficiálne započíta ako obete koronavírusu.