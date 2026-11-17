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Z Ruska odišiel Skurichin, po invázii požiadal Ukrajinu o odpustenie
V kampani proti invázii Kremľa na Ukrajine pokračoval aj po prepustení z väzenia, ale zo strachu pred opätovným zatknutím sa rozhodol odísť, povedal.
Autor TASR
Moskva 16. novembra (TASR) - Bývalý ruský politický väzeň Dmitrij Skurichin emigroval do Francúzska. V kampani proti invázii Kremľa na Ukrajine pokračoval aj po prepustení z väzenia, ale zo strachu pred opätovným zatknutím sa rozhodol odísť, povedal pre ruský nezávislý portál Vot Tak. Spolu s rodinou plánuje požiadať vo Francúzsku o politický azyl, píše TASR.
„Rozhodol som sa, že nechcem zomrieť vo väzbe. Nechcel som ísť do väzenia. Už som tam bol, videl som, aké to je,“ povedal Skurichin.
Rodák z dediny Rusko-Vysockoje v Leningradskej oblasti mal po začiatku invázie v roku 2022 na svojom obchode protivojnové heslo „Mier Ukrajine, sloboda Rusku“ spolu s názvami ukrajinských miest postihnutých agresiou.
V lete 2022 zverejnil na svojom telegramovom kanáli fotografiu s nápisom „Ruská spoločnosť, zobuď sa! Zastav túto šialenú, klamlivú, odpornú, bratovražednú a hanebnú špeciálnu vojenskú operáciu.“ Dostal pokutu 45.000 rubľov (približne 490 eur) za diskreditáciu armády. Neskôr zverejnil heslo „Choďte do čerta s vašou mobilizáciou – za takéto riadenie krajiny patríte rovno na cintorín“. Použil pri tom slovnú hračku „mogilizácia“ (mogila je v ruštine hrob).
V deň prvého výročia invázie sa na sociálnych sieťach šírila jeho fotografia, ako kľačí pred svojím obchodom s nápisom „Odpusť, Ukrajina“. Za opakovanú diskreditáciu ruskej armády ho súd poslal na 18 mesiacov do väzenia, v júli 2024 bol po odpykaní celého trestu prepustený. Organizácia Memorial ho uznala za politického väzňa.
„Proti putinizmu sa nedá bojovať politickými metódami, a tak som odišiel. Prepáčte mi, ak som vás sklamal,“ napísal 12. novembra na sociálnej sieti a zverejnil fotografiu so svojou manželkou a dcérami na pozadí s Eiffelovou vežou. Pôvodne smeroval do Nemecka, keďže jeho manželka hovorí po nemecky, ale tamojšie úrady zastavili Rusom vydávanie humanitárnych víz.
Paríž udelil 17. júla politický azyl Mariji Moskaľovovej a jej otcovi Alexejovi, ktorý bol v Rusku prenasledovaný za protivojnovú kresbu dcéry. Krátko po invázii Kremľa v tom čase 13-ročná Marija nakreslila v škole protivojnový obrázok, ako žena s ukrajinskou vlajkou chráni vlastným telom dieťa pred raketami.
Vedenie školy vyhodnotilo detskú kresbu ako nevlasteneckú a kontaktovalo políciu, čo sa skončilo až uväznením jej otca.
„Rozhodol som sa, že nechcem zomrieť vo väzbe. Nechcel som ísť do väzenia. Už som tam bol, videl som, aké to je,“ povedal Skurichin.
Rodák z dediny Rusko-Vysockoje v Leningradskej oblasti mal po začiatku invázie v roku 2022 na svojom obchode protivojnové heslo „Mier Ukrajine, sloboda Rusku“ spolu s názvami ukrajinských miest postihnutých agresiou.
V lete 2022 zverejnil na svojom telegramovom kanáli fotografiu s nápisom „Ruská spoločnosť, zobuď sa! Zastav túto šialenú, klamlivú, odpornú, bratovražednú a hanebnú špeciálnu vojenskú operáciu.“ Dostal pokutu 45.000 rubľov (približne 490 eur) za diskreditáciu armády. Neskôr zverejnil heslo „Choďte do čerta s vašou mobilizáciou – za takéto riadenie krajiny patríte rovno na cintorín“. Použil pri tom slovnú hračku „mogilizácia“ (mogila je v ruštine hrob).
V deň prvého výročia invázie sa na sociálnych sieťach šírila jeho fotografia, ako kľačí pred svojím obchodom s nápisom „Odpusť, Ukrajina“. Za opakovanú diskreditáciu ruskej armády ho súd poslal na 18 mesiacov do väzenia, v júli 2024 bol po odpykaní celého trestu prepustený. Organizácia Memorial ho uznala za politického väzňa.
„Proti putinizmu sa nedá bojovať politickými metódami, a tak som odišiel. Prepáčte mi, ak som vás sklamal,“ napísal 12. novembra na sociálnej sieti a zverejnil fotografiu so svojou manželkou a dcérami na pozadí s Eiffelovou vežou. Pôvodne smeroval do Nemecka, keďže jeho manželka hovorí po nemecky, ale tamojšie úrady zastavili Rusom vydávanie humanitárnych víz.
Paríž udelil 17. júla politický azyl Mariji Moskaľovovej a jej otcovi Alexejovi, ktorý bol v Rusku prenasledovaný za protivojnovú kresbu dcéry. Krátko po invázii Kremľa v tom čase 13-ročná Marija nakreslila v škole protivojnový obrázok, ako žena s ukrajinskou vlajkou chráni vlastným telom dieťa pred raketami.
Vedenie školy vyhodnotilo detskú kresbu ako nevlasteneckú a kontaktovalo políciu, čo sa skončilo až uväznením jej otca.