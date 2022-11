Rusko odložilo rozhovory o jadrovom odzbrojovaní s USA

Moskva 28. november (TASR) - Rusko jednostranne odložilo konanie rozhovoroch o jadrovom odzbrojovaní, ktoré sa mali konať tento týždeň v egyptskej metropole Káhira. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na pondelňajšiu správu ruského denníka Kommersant, ktorý v tejto súvislosti citoval americkú ambasádu.



Odloženie rokovaní krátko nato potvrdilo aj ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré však neuviedlo dôvod tohto kroku.



Oznámilo len, že plánované rozhovory sa tento týždeň v Káhire neuskutočnia a prebehnú v neskoršom, (nespresnenom) termíne. Americká ambasáda však informovala, že išlo o jednostranné rozhodnutie Moskvy.



Predstavitelia Ruska a USA mali od utorka 29. novembra do 6. decembra rokovať v Káhire o obnovení inšpekcií podľa Novej dohody START (New START; SNV-III), ktorá obmedzuje počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín.



Inšpekcie prebiehajúce v rámci tejto zmluvy boli pozastavené v roku 2020 pôvodne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Odvtedy sa Washingtonu a Moskve nepodarilo dosiahnuť dohodu o ich obnovení.



Avizované obnovenie rozhovorov označila agentúra Reuters začiatkom novembra za znak toho, že obe strany chcú aspoň udržiavať dialóg v čase, keď ruská invázia na Ukrajinu uvrhla ich vzájomné vzťahy do najkonfliktnejšieho stavu za posledných 60 rokov. Moskva však uviedla, že neočakáva, že by počas týchto rokovaní prišlo k nejakému prelomu.