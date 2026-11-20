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Rusko odmieta bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po vzore NATO
Macron po stretnutí tzv. koalície ochotných v Berlíne vyhlásil, že otázku vstupu Ukrajiny do NATO treba opätovne otvoriť.
Autor TASR
Petrohrad/Moskva 20. novembra (TASR) — Rusko dôrazne odmieta bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý je základným pilierom kolektívnej obrany NATO. Aj samotné formulovanie konceptu „kvázi členstva“ Kyjeva v Aliancii či hľadanie „kreatívneho“ riešenia v tejto oblasti je pre Moskvu neprijateľné, uviedol v piatok námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS.
„O bezpečnostných zárukách diskutujeme predovšetkým v kontexte zaistenia bezpečnosti našej vlastnej krajiny. Pokiaľ ide o Ukrajinu, treba si uvedomiť, že našu požiadavku, aby táto krajina nevstúpila do NATO, nemožno stiahnuť,“ povedal Riabkov. Až keď bude tento postoj akceptovaný, bude možné rokovať o bezpečnostných zárukách, dodal.
Riabkov tak reagoval na štvrtkové vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a amerického vyjednávača Jareda Kushnera. Macron po stretnutí tzv. koalície ochotných v Berlíne vyhlásil, že otázku vstupu Ukrajiny do NATO treba opätovne otvoriť.
Kushner po stretnutí uviedol, že spolu so svojím kolegom Stevom Witkoffom presvedčili ruskú stranu, že by napokon mohli existovať určité bezpečnostné záruky podľa vzoru Severoatlantickej zmluvy. Tá obsahuje článok o kolektívnej obrane, podľa ktorého sa útok na jedného člena Aliancie považuje za útok na všetkých.
Riabkov sa vyjadril aj k pozvaniu zástupcov skupiny E3 (Nemecko, Francúzsko, Británia) do Moskvy na rokovania o vojne na Ukrajine zaslané diplomatickými kanálmi, na ktorých by mohli predostrieť prípadné návrhy týkajúce sa európskej bezpečnostnej architektúry. Takéto pozvanie podľa neho neznamená, že skupina E3 sa stane súčasťou takzvaného trojstranného formátu.
„Zaznamenali sme správy, že v týchto krajinách prebiehajú konzultácie. Čakáme na odpoveď na naše pozvanie. Ak bude odpoveď kladná, prípravy sa uskutočnia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ uviedol Riabkov.
„O bezpečnostných zárukách diskutujeme predovšetkým v kontexte zaistenia bezpečnosti našej vlastnej krajiny. Pokiaľ ide o Ukrajinu, treba si uvedomiť, že našu požiadavku, aby táto krajina nevstúpila do NATO, nemožno stiahnuť,“ povedal Riabkov. Až keď bude tento postoj akceptovaný, bude možné rokovať o bezpečnostných zárukách, dodal.
Riabkov tak reagoval na štvrtkové vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a amerického vyjednávača Jareda Kushnera. Macron po stretnutí tzv. koalície ochotných v Berlíne vyhlásil, že otázku vstupu Ukrajiny do NATO treba opätovne otvoriť.
Kushner po stretnutí uviedol, že spolu so svojím kolegom Stevom Witkoffom presvedčili ruskú stranu, že by napokon mohli existovať určité bezpečnostné záruky podľa vzoru Severoatlantickej zmluvy. Tá obsahuje článok o kolektívnej obrane, podľa ktorého sa útok na jedného člena Aliancie považuje za útok na všetkých.
Riabkov sa vyjadril aj k pozvaniu zástupcov skupiny E3 (Nemecko, Francúzsko, Británia) do Moskvy na rokovania o vojne na Ukrajine zaslané diplomatickými kanálmi, na ktorých by mohli predostrieť prípadné návrhy týkajúce sa európskej bezpečnostnej architektúry. Takéto pozvanie podľa neho neznamená, že skupina E3 sa stane súčasťou takzvaného trojstranného formátu.
„Zaznamenali sme správy, že v týchto krajinách prebiehajú konzultácie. Čakáme na odpoveď na naše pozvanie. Ak bude odpoveď kladná, prípravy sa uskutočnia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ uviedol Riabkov.