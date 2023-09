Rusko odmieta kritiku svojich mierových jednotiek v Náhornom Karabachu

Moskva 25. septembra (TASR) - Kremeľ v pondelok "kategoricky" odmietol kritiku svojej mierovej misie v Náhornom Karabachu po tom, čo arménsky premiér Nikol Pašinjan obvinil Moskvu z toho, že nezasiahla pri minulotýždňových útokoch Azerbajdžanu v tomto spornom regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Kategoricky nesúhlasíme so snahami o zhodenie zodpovednosti na ruskú stranu a ruských mierotvorcov, ktorí preukazujú ozajstné hrdinstvo pri plnení svojich úloh," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Náhorný Karabach leží na území Azerbajdžanu, väčšina jeho obyvateľov sú však etnickí Arméni, a preto je dlhé desaťročia predmetom sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Obe tieto krajiny boli v minulosti súčasťou sovietskeho impéria.



Azerbajdžan minulý týždeň spustil v Náhornom Karabachu útok delostrelectvom a raketami, v rámci ktorého sa mu podarilo získať kontrolu nad týmto sporným regiónom. Tento útok pritom prehĺbil nezhody medzi Ruskom a Arménskom, ktoré sa stále viac odkláňa od Ruska, svojho dlhoročného bezpečnostného partnera, a posilňuje svoje väzby so Západom.



Arménsko je súčasťou Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ktorá pozostáva zo šiestich postsovietskych krajín a dominuje jej Rusko. Podobne ako NATO aj OZKB sľubuje, že bude brániť svojich členov, ak budú vystavení útoku.



No Rusko, ktoré v súčasnosti vedie boje na Ukrajine, odmietlo prísť karabašským Arménom na pomoc. Podľa Moskvy aj samotný Jerevan uznáva, že toto sporné územie je časťou Azerbajdžanu.



Pašinjan počas uplynulého víkendu vyhlásil, že bezpečnostné aliancie, ktorých je Arménsko členom, sú neefektívne a nedostačujúce. "Systém vonkajšej bezpečnosti, do ktorého je Arménsko zapojené, je neefektívny, čo sa týka ochrany našej bezpečnosti a arménskych záujmov," uviedol Pašinjan. Podľa AFP tak nepriamo kritizoval práve Rusko.