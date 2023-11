Rusko odmieta nové sankcie USA a vyhlásilo, že Moskvu nikdy neporazia

Moskva 4. novembra (TASR) - Rusko v piatok odmietlo nové americké sankcie v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vyhlásilo, že Spojené štáty nikdy neporazia Moskvu. Šéf najrýchlejšie rastúcej ruskej plynárenskej spoločnosti sa vyjadril, že sankcie sú "znakom úspechu". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Spojené štáty uvalili vo štvrtok ďalšie sankcie voči desiatkam osôb, spoločností a zariadení, ktoré podporujú Rusko v jeho útočnej vojne proti susednej Ukrajine. Zamerali sa okrem iného na budúce energetické kapacity Ruska, vyhýbanie sa sankciám a samovražedné drony, ktoré ohrozujú ukrajinské vojenské jednotky a zariadenia, píše Reuters.



"Je to pokračovanie politiky - ako to nazývajú - strategickej porážky," povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Západní lídri a Ukrajina opakovane vyhlasujú, že sa snažia poraziť Rusko na bojisku. Niektorí západní lídri však popreli to, čo ruský prezident Vladimir Putin označuje za západné sprisahanie s cieľom rozdeliť Rusko a "ukradnúť" jeho prírodné zdroje, pripomína Reuters.



Medzinárodný menový fond (MMF) predpovedá Rusku v tomto roku rast na úrovni 2,2 percenta, čo je rýchlejšie ako v Spojených štátoch alebo eurozóne, hoci minulý mesiac znížil svoju prognózu rastu na rok 2024 na 1,1 percenta.



Západ zmrazil stovky miliárd dolárov ruských peňazí, ale Putin zažartoval, že sankcie nezastavili dovoz západného tovaru, ako sú napríklad luxusné automobily.



USA, ktoré sú samy veľkým producentom skvapalneného zemného plynu (LNG) a vyvážajú ho do Európy, sa tiež snažia znížiť dodávky ruského LNG do Európy, ktorá zakázala dodávky ruského plynu potrubím, vysvetľuje Reuters.



Leonid Micheľson, šéf ruského producenta zemného plynu Novatek, na konferencii v uzbeckom meste Samarkand povedal, že americké sankcie sú znakom "našej profesionality".