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Rusko odmieta obvinenia Rumunska z narušenia vzdušného priestoru
Rumunsko v pondelok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach jeho vzdušného priestoru.
Autor TASR
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Moskva 29. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo tvrdenia Rumunska, podľa ktorých ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň uviedlo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Odmietame tieto najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kyjevského režimu,“ uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, že Bukurešť dostane „náležitú odpoveď“ na svoje rozhodnutia.
Rumunsko v pondelok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach jeho vzdušného priestoru. Tento krok nasledoval po tom, ako rumunské stíhačky F-16 počas troch dní od piatka zostrelili tri drony v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti susednej Ukrajine.
Rumunské úrady v máji uviedli, že ruský dron pri útoku na Ukrajinu dopadol na obytný dom v pohraničnej oblasti, pričom zranenia utrpeli žena a dieťa.
„Odmietame tieto najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kyjevského režimu,“ uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, že Bukurešť dostane „náležitú odpoveď“ na svoje rozhodnutia.
Rumunsko v pondelok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach jeho vzdušného priestoru. Tento krok nasledoval po tom, ako rumunské stíhačky F-16 počas troch dní od piatka zostrelili tri drony v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti susednej Ukrajine.
Rumunské úrady v máji uviedli, že ruský dron pri útoku na Ukrajinu dopadol na obytný dom v pohraničnej oblasti, pričom zranenia utrpeli žena a dieťa.